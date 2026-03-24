Армия РФ атаковала Полтаву: по меньшей мере двое погибших и 11 раненых

В результате массированной воздушной атаки войск РФ в Полтавской общине есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и гостиница

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Виталия Дьякивнича.

По его словам, в результате российской атаки на Полтаву погибли два человека, еще одиннадцать получили травмы.

По информации и.о. городского головы Екатерины Ямщиковой, среди пострадавших есть ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы. Возникли пожары.

Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия обстрела.

Как известно, около 2 часов ночи 24 марта OSINT-каналы сообщили о движении российских беспилотников в направлении Полтавы. Также Воздушные силы ВСУ предупредили о возможных пусках крылатых ракет и угрозе применения двух баллистических ракет в направлении города.

Напомним, в ночь на 24 марта РФ также нанесла массированный комбинированный удар по Запорожью беспилотниками и ракетами. По последним данным, один человек погиб, пятеро получили ранения.