Ночной удар по Запорожью: один человек погиб, пятеро ранены

Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 24 марта РФ нанесла массированный комбинированный удар по Запорожью беспилотниками и ракетами

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По последним данным, один человек погиб, пятеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате атаки повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые здания и объект промышленной инфраструктуры.

На местах происшествия работают экстренные службы, волонтеры и коммунальные службы, ликвидируя последствия обстрела.

В целом, по данным Запорожской ОВА, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 820 ударов по 44 населенным пунктам области. Один человек погиб, еще семеро – получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район.

Напомним, утром 23 марта россияне нанесли очередной удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки ранения получили два человека, вспыхнул пожар.