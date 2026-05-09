В Одессе киллер пытался убить топ-чиновника Военно-Морских Сил ВСУ "ко Дню Победы"

Убийство украинского офицера россияне планировали 9 мая. Все для того чтобы создать "фон для Кремля" для празднования "дня победы". Как выяснили правоохранители, киллер планировал устроить засаду у места жительства украинского военного и собирался расстрелять его из автомата.

Злоумышленник хотел открыть огонь в момент пребывания офицера за рулем своего автомобиля во время выезда со двора. СБУ задержали агента РФ 8 мая, перечеркнув его планы. Злоумышленником оказался рецидивист из Донбасса, которого завербовали россияне. В прошлом мужчина отбывал наказание за умышленное убийство.

Известно, что после вербовки он прибыл в Одессу, где арендовал квартиру для подготовки к покушению. Сначала фигурант отследил помещение украинского военнослужащего, провел доразведку окружающей территории и выбрал места для засады. Для убийства он забрал из тайников автомат АК-74 и два снаряженных магазина.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

