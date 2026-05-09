13:05  09 мая
На Днепропетровщине россияне убили двух человек
12:15  09 мая
В Одессе киллер пытался убить топ-чиновника Военно-Морских Сил ВСУ "ко Дню Победы"
15:45  09 мая
Масштабный пожар в Черниговской области: спасатели локализовали огонь
UA | RU
UA | RU
09 мая 2026, 12:15

В Одессе киллер пытался убить топ-чиновника Военно-Морских Сил ВСУ "ко Дню Победы"

09 мая 2026, 12:15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

СБУ предотвратила резонансный теракт в Одессе. Выяснилось, что "ко Дню Победы" агент РФ планировал убить высокопоставленного чиновника Военно-Морских Сил ВСУ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Убийство украинского офицера россияне планировали 9 мая. Все для того чтобы создать "фон для Кремля" для празднования "дня победы". Как выяснили правоохранители, киллер планировал устроить засаду у места жительства украинского военного и собирался расстрелять его из автомата.

Злоумышленник хотел открыть огонь в момент пребывания офицера за рулем своего автомобиля во время выезда со двора. СБУ задержали агента РФ 8 мая, перечеркнув его планы. Злоумышленником оказался рецидивист из Донбасса, которого завербовали россияне. В прошлом мужчина отбывал наказание за умышленное убийство.

Известно, что после вербовки он прибыл в Одессу, где арендовал квартиру для подготовки к покушению. Сначала фигурант отследил помещение украинского военнослужащего, провел доразведку окружающей территории и выбрал места для засады. Для убийства он забрал из тайников автомат АК-74 и два снаряженных магазина.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее в Польше признали виновным в шпионаже в пользу России 50-летнего мужчину, который в 2024 году принимал участие в организации покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ СБУ покушение на убийство
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
Масштабный пожар в Черниговской области: спасатели локализовали огонь
09 мая 2026, 15:45
Пограничники показали, как дронами разнесли укрытие россиян
09 мая 2026, 14:40
В Киеве россиянин с ножом напал на человека: мужчина упал с 11 этажа
09 мая 2026, 13:55
На Днепропетровщине россияне убили двух человек
09 мая 2026, 13:05
Оккупанты продвинулись на двух направлениях фронта - DeepState
09 мая 2026, 11:55
Перемирие не произошло: россияне ночью пошли на штмурмы и обстрелы
09 мая 2026, 11:35
Гречка на вес золота: в Украине почти вдвое подорожала популярная крупа
09 мая 2026, 10:00
Цены на бензин в Украине: что происходит с ценниками на АЗС
09 мая 2026, 09:00
"Все буквально скинулись": певица Руслана призналась, как дорого обошлось ей Евровидение
09 мая 2026, 01:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »