Оккупанты продвинулись на двух направлениях фронта - DeepState

Фото из открытых источников

Российские войска продолжают давить на украинские позиции в Донецкой области. Теперь враг имел успех на двух участках

Об этом сообщили в DeepState, передает RegioNews.

Аналитики отметили, что малые пехотные группы российских окупантов продвинулись в арионе села Новоалександровка, возле Гришиного на Покровском направлении. Также россияне имели успех у населенного пункта Предтечино на Константиновском направлении.

Напомним, ранее сообщалось о критической ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области. В настоящее время готовятся к эвакуации населения. Российские оккупанты доставке пищи, воды, лекарств и гуманитарной помощи.