На ТОТ Луганщини окупанти посилюють мобілізацію: що відомо

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На тимчасово окупованій території Луганської області чоловікам на блокпостах видають розпорядження про необхідність стати на військовий облік

Про це повідомляє Телеграм-канал "ОТПОР".

За даними активістів, представники окупаційних структур на блокпостах представники окупаційних структур масово видають розпорядження про необхідність постановки на військовий облік.

Документи вручаються як особам призовного віку, так і чоловікам віком від 30 років. У разі відмови погрожують відвідуваннями за місцем проживання та примусовою реєстрацією як призовників.

Як зазначають активісти, такі дії окупантів пов'язані зі спробами посилити мобілізаційний ресурс і компенсувати втрати за рахунок місцевого населення.

Подібна практика вже застосовувалася на початку 2022 року на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей і призводила до великих людських втрат.

"Кремль продовжує використовувати населення як ресурс, ігноруючи його безпеку та права, змушуючи воювати проти таких самих українців, як і вони самі", – наголосили активісти.

Нагадаємо, в низці міст окупованої Луганщини військові регулярно проводять зустрічі з учнями 11 класів, під час яких розповідають про нібито "переваги"служби в армії Росії. Старшокласникам нав'язують лише два шляхи: підписання контракту або вступ до російського військового вишу.