24 березня 2026, 07:39

На ТОТ Луганщини окупанти посилюють мобілізацію: що відомо

24 березня 2026, 07:39
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На тимчасово окупованій території Луганської області чоловікам на блокпостах видають розпорядження про необхідність стати на військовий облік

Про це повідомляє Телеграм-канал "ОТПОР", передає RegioNews.

За даними активістів, представники окупаційних структур на блокпостах представники окупаційних структур масово видають розпорядження про необхідність постановки на військовий облік.

Документи вручаються як особам призовного віку, так і чоловікам віком від 30 років. У разі відмови погрожують відвідуваннями за місцем проживання та примусовою реєстрацією як призовників.

Як зазначають активісти, такі дії окупантів пов'язані зі спробами посилити мобілізаційний ресурс і компенсувати втрати за рахунок місцевого населення.

Подібна практика вже застосовувалася на початку 2022 року на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей і призводила до великих людських втрат.

"Кремль продовжує використовувати населення як ресурс, ігноруючи його безпеку та права, змушуючи воювати проти таких самих українців, як і вони самі", – наголосили активісти.

Нагадаємо, в низці міст окупованої Луганщини військові регулярно проводять зустрічі з учнями 11 класів, під час яких розповідають про нібито "переваги"служби в армії Росії. Старшокласникам нав'язують лише два шляхи: підписання контракту або вступ до російського військового вишу.

війна окупація Луганська область мобілізація військовий облік ТОТ документи окупант
