На Луганщине в пожаре сгорело почти 20 га сухой травы

Фото: ГСЧС

В Щастинском районе Луганщины спасатели ликвидировали возгорание сухой травы на площади 18,6 гектара

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Луганской области.

Отмечается, площадь пожара составила 4 га. Из-за порывистого ветра тушение пожара осложнилось: огонь распространялся по холмам.

В 14:20 дополнительно к месту пожара прибыли два трактора местных предприятий с плугом и емкостью для подвоза воды. В 16:04 пожар площадью 18,6 га локализован, в 17:07 ликвидирован.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, в результате масштабных лесных пожаров в июле 2020 года на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы были 27 человек, из них 17 - дети.

9 июля пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. 2 декабря нардепы образовали ВСК по пожарам на Луганщине - она должна инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Позже стало известно, что трех чиновников ГСЧС подозревают в фальсификации отчетности.