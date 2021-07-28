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На Луганщині у пожежі згоріло майже 20 га сухої трави
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28 липня 2021, 10:36 71

На Луганщині у пожежі згоріло майже 20 га сухої трави

28 липня 2021, 10:36 71
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Фото: ДСНС
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У Щастинському районі Луганщини рятувальники ліквідували загоряння сухої трави на площі 18,6 гектара

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Луганській області.

Зазначається, площа пожежі становила 4 га. Через поривчастий вітер гасіння пожежі ускладнилося: вогонь розповсюджувався по пагорбах.

О 14:20 додатково до місця пожежі прибули два трактори місцевих підприємств з плугом та місткістю для підвозу води. О 16:04 пожежу площею 18,6 га локалізовано, о 17:07 ліквідовано.

Причини виникнення пожежі встановлюються.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж у липні 2020 року на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано було 27 осіб, з них 17 - діти.

9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. 2 грудня нардепи утворили ТСК щодо пожеж на Луганщині, вона має ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

Пізніше стало відомо, що трьох чиновників ДСНС підозрюють у фальсифікації звітності.

Україна пожежа Луганщина події Луганська область

 
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