Оккупанты пятый день блокируют работу КПВВ "Марьинка"

Двое человек четвертые сутки не могут попасть домой, застряв на дорожном коридоре Курахово - Донецк

Двое человек четвертые сутки не могут попасть домой, застряв на дорожном коридоре Курахово - Донецк

Фото: Государственная пограничная служба

Украинские КПВВ работают в штатном режиме, однако свободному движению в рамках гуманитарных дорожных коридоров препятствуют российские вооруженные формирования.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В частности сообщается, что сегодня через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины пропущено 5 граждан. Однако им пришлось вернуться, поскольку оккупанты вновь заблокировали движение на этом направлении.

Возле КПВВ "Марьинка" желающих пересечь линию разграничения нет. КПВВ до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан пересечь линию разграничения.

Также пограничники сообщили, что российские наемники уже четверо суток удерживают перед своим блок-постом двух людей, не позволяя им проехать домой на оккупированную территорию.

Напомним, в эти выходные частично был восстановлен пропуск через линию разграничения в КПВВ "Станица Луганская". На контролируемую территорию проследовало 165 граждан, среди которых 36 абитуриентов, а 136 граждан отправились в обратном направлении, при этом 4 из них оккупанты не пропустили без объяснения причин.

Кроме того, в воскресенье по соображениям безопасности вынужденно прекращалась работа КПВВ "Станица Луганская". Мужчина, следовавший в сторону временно оккупированного Луганска решил необычным образом передать вещи своей матери. Гражданин, находясь в "серой зоне", оставил на остановке сумку и прикрыл ее информационным плакатом "Осторожно мины". Необычную вещь заметили работники "Красного креста" и сообщили пограничникам, которые предприняли соответствующие меры реагирования.

Как известно, "ЛНР" отказалась открыть пункт пропуска в Станице Луганской. "ДНР" не делала никаких заявлений по этому поводу, а просто заблокировала КПВВ.

Позже боевики "ЛДНР" стали требовать, чтобы пункты въезда-выезда на Донбассе пересекали только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией.