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23 октября 2026, 13:36

Более 200 выбитых окон: в Сумах из-за обстрела поврежден педуниверситет

23 октября 2026, 13:36
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Фото: Суспильне Сумы
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В Сумах в результате ночной российской атаки повреждены четыре корпуса государственного педагогического университета. В зданиях выбито более 200 окон

Об этом сообщил городской голова Сум Александр Лисенко, передает RegioNews.

По словам первой проректора университета Анны Заикиной, обстрел вызвал значительные повреждения учебного заведения.

"Достаточно большие масштабы. Пострадали четыре корпуса, больше всего – центральный корпус. Повреждены 220 окон. Слава Богу, люди не пострадали. Все находившиеся на месте сотрудники успели спуститься в укрытие, это спасло их", – сказала она.

Заикина также отметила, что студенты в основном учатся дистанционно. Исключение составляют отдельные специальности, для которых предусмотрен смешанный формат обучения.

Напомним, в ночь на 23 октября российские войска массированно атаковали ударными беспилотниками Сумы. Часть враждебных БпЛА достигла целей. Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры в трех разных частях города. Также зафиксированы повреждения в жилом секторе Ковпаковского района.

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