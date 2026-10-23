Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись "ВАЗ 2114" под управлением 18-летнего местного жителя и Citroen C4, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате аварии пострадали водитель "ВАЗа" и двое его пассажиров – 18-летняя девушка и 22-летний парень. Также травмировались две пассажирки Citroen в возрасте 38 и 58 лет.

Всех пятерых пострадавших доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, вечером 22 октября на Львовщине столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали двое детей.