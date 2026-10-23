Украина вернула семерых гражданских: среди них – 90-летняя женщина и мать с ребенком

Фото: Омбудсман Украины

Украина вернула на подконтрольную территорию еще семь гражданских граждан. В рамках договоренностей также семь человек выехали в Россию для воссоединения с семьями

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

Среди вернувшихся в Украину – 90-летняя маломобильная женщина и 50-летняя украинка, которая перенесла инфаркт миокарда и инсульт и имеет другие заболевания. Учитывая состояние их здоровья, при возвращении организовали необходимые условия транспортировки.

Также в Украину вернули молодую женщину с ребенком. В начале полномасштабного вторжения она находилась в Мариуполе. Из-за боевых действий и оккупации города женщина не смогла вернуться в свою семью. Дополнительным препятствием явилось оформление документов ребенка.

Сейчас мать с ребенком уже находятся на подконтрольной Украине территории и нуждаются в психологической поддержке.

Напомним, накануне в Украину вернули тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военным. В дальнейшем следователи вместе с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.