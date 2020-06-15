Окупанти п`ятий день блокують роботу КПВВ "Мар'їнка"

Двоє людей четверту добу не можуть потрапити додому, застрягши на дорожньому коридорі Курахове - Донецьк

Двоє людей четверту добу не можуть потрапити додому, застрягши на дорожньому коридорі Курахове - Донецьк

Фото: Державна прикордонна служба

Про це пише RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу.

Зокрема повідомляється, що сьогодні через КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України пропущено 5 громадян. Однак їм довелося повернутися, оскільки окупанти знову заблокували рух на цьому напрямку.

Біля КПВВ "Мар’їнка" бажаючих перетнути лінію розмежування немає. КПВВ досі не функціонує з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян перетнути лінію розмежування.

Також прикордонники повідомили, що російські найманці вже чотири доби утримують перед своїм блок-постом двох людей, не дозволяючи їм проїхати додому на окуповану територію.

Нагадаємо, цими вихідними частково було відновлено пропуск через лінію розмежування у КПВВ "Станиця Луганська". На контрольовану територію прослідувало 165 громадян, серед яких 36 абітурієнтів, а 136 громадян вирушили в зворотному напрямку, при цьому 4 з них окупанти не пропустили без пояснення причин.

Крім того, в неділю з міркувань безпеки вимушено припинялась робота КПВВ "Станиця Луганська". Чоловік, що слідував у бік тимчасово окупованого Луганська вирішив у незвичний спосіб передати речі своїй матері. Громадянин, перебуваючи у "сірій зоні", залишив на зупинці сумку та прикрив її інформаційним плакатом "Обережно міни". Незвичну річ помітили працівники "Червоного хреста" та повідомили прикордонників, які організували відповідні заходи реагування.

Як відомо, "ЛНР" відмовилася відкрити пункт пропуску в Станиці Луганській. "ДНР" не робила жодних заяв із цього приводу, а просто заблокувала КПВВ.

Пізніше бойовики "ЛДНР" стали вимагати, щоб пункти вʼїзду-виїзду на Донбасі перетинали лише за попередньо узгодженими списками з подальшою самоізоляцією чи обсервацією.