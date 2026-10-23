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23 октября 2026, 12:29

Российские войска продвинулись на Запорожье – DeepState

23 октября 2026, 12:29
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Карта: DeepState
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Российские оккупанты имеют продвижение вблизи двух населенных пунктов Запорожской области

Соответствующие изменения зафиксированы 23 октября на обновленной карте боевых действий от проекта DeepState, передает RegioNews.

"Враг продвинулся вблизи Малых Щербаков (Василовский район) и Щербаков (Пологовский район)", – говорится в сообщении.

Напомним, в течение 21 октября и в ночь на 22 октября Силы обороны Украины поразили станцию РЭС, пункты управления и склад оккупантов в Брянской области РФ, Запорожской и Луганской областях.

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