На Закарпатье откладывают начало отопительного сезона: когда включат тепло

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила Закарпатская ОВА, передает RegioNews.

По словам начальника областного управления жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения Василия Романца, отопление включают, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет менее +8 °C.

Решение о начале отопительного сезона принимается органами местного самоуправления. В первую очередь оно касается заведений социальной сферы – детских садов, школ и медицинских учреждений.

По данным Закарпатского гидрометцентра, в настоящее время среднесуточная температура воздуха в области составляет +11-12 °C.

В то же время регион подготовился к осенне-зимнему периоду. По информации ОВА, к холодам подготовили 1312 котельных, 3206 многоквартирных домов, 469 объектов водопроводно-канализационного хозяйства, 566 школ и 583 заведения дошкольного образования, а также 27 больниц и поликлиник.

В общинах области полностью выполнили нормативы по заготовке твердого топлива – дров, топливных опилок и пеллет. Котельные, работающие на альтернативных видах топлива, снабжены необходимыми ресурсами на 100%.

На 21 октября распоряжение о начале отопительного сезона уже приняли шесть общин: Полянская, Богданская, Белковская, Виноградовская, Великобычковская и Ясинянская.

Напомним, во Львовской области включать отопление планируют, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять +8°C или ниже в течение трех суток подряд. В то же время, конкретную дату начала отопительного сезона каждая община будет определять самостоятельно, учитывая погодные условия.