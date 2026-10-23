Россия ударила по Харькову: пострадал 13-летний мальчик

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Утром 23 октября российские войска атаковали Основенский район Харькова. В результате обстрела повреждены четыре частных дома и автомобиль, также возникли пожары

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По уточненной информации, в одном из частных домов вспыхнул пожар. Также загорелась кровля четырехэтажного здания и гражданское предприятие.

В результате атаки пострадал 13-летний мальчик, который во время удара находился дома. У ребенка диагностировали острую реакцию на стресс. Медики оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

На местах попаданий работают подразделения ГСЧС и профильные специалисты, ликвидирующие последствия российской атаки.

Напомним, в ночь на 23 октября РФ атаковала Украину 176 ударными БпЛА типа Shahed (92 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.