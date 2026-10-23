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23 октября 2026, 14:20

В Харькове мужчина поджег авто бывшей девушки

23 октября 2026, 14:20
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Фото из открытых источников
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В Харькове судили мужчину за поджог авто. Машина принадлежала его бывшей девушке

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Летом мужчина приехал на мотоцикле в дом своей бывшей девушки. С собой он привез бутылку бензина. Он облил бензином Nissan Rogue Sport и поджег авто, после чего уехал.

Причиной оказалась ревность. По словам мужчины, он и потерпевшая ранее встречались. Впоследствии она разорвала отношения и стала встречаться с другим. Он пытался возобновить отношения, но после отказа решил отомстить.

Суд назначил мужчину три года лишения свободы. Также он должен выплатить 572 481 гривен материального ущерба за уничтоженный автомобиль, 150 тысяч гривен моральной компенсации, 45 тысяч гривен расходов на правовую помощь и 31 892 гривны за проведение экспертиз. Общая сумма взыскания составляет 799 373 гривны.

Напомним, в Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Вероятного причастного к преступлению уже задержали, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении.

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