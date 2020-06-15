Ситуация на Донбассе: боевики 15 раз нарушили "тишину"

Также ранен один украинский военный

Также ранен один украинский военный

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов пострадал один украинский военный.

Как передает RegioNews, об этом заявляют в штабе ООС.

Стреляли вблизи Луганского, Орехового, Травневого, Хутора Вольного, Марьинки и Песков. Вблизи Авдеевки и Каменки агрессор обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", - сообщают в штабе.

По данным разведки, украинские бойцы уничтожили одного российского наемника.

С начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли.

Напомним, сутками ранее на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены.