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Ситуация на Донбассе: боевики 15 раз нарушили "тишину"
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15 июня 2020, 08:19 3

Ситуация на Донбассе: боевики 15 раз нарушили "тишину"

15 июня 2020, 08:19 3
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Также ранен один украинский военный
Также ранен один украинский военный
Фото: из открытых источников
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українською мовою

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов пострадал один украинский военный.

Как передает RegioNews, об этом заявляют в штабе ООС.

Стреляли вблизи Луганского, Орехового, Травневого, Хутора Вольного, Марьинки и Песков. Вблизи Авдеевки и Каменки агрессор обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", - сообщают в штабе.

По данным разведки, украинские бойцы уничтожили одного российского наемника.

С начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли.

Напомним, сутками ранее на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены.

ОРДЛО Донбасс ООС война боевики ранение
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