Ситуация на Донбассе: боевики 15 раз нарушили "тишину"
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов пострадал один украинский военный.
Как передает RegioNews, об этом заявляют в штабе ООС.
Стреляли вблизи Луганского, Орехового, Травневого, Хутора Вольного, Марьинки и Песков. Вблизи Авдеевки и Каменки агрессор обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", - сообщают в штабе.
По данным разведки, украинские бойцы уничтожили одного российского наемника.
С начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли.
Напомним, сутками ранее на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены.