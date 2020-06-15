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15 июня 2020, 13:51 6

Работа КПВВ на админгранице с Крымом восстановлена - МВД

15 июня 2020, 13:51 6
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Никаких очередей или задержек не возникало
Никаких очередей или задержек не возникало
Фото: МВД
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По распоряжению украинского правительства полностью возобновлен пропуск во всех контрольных пунктах въезда/выезда на границе с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

В первый день возобновления работы КПВВ на оккупированную территорию Украины были пропущены 54 человека, 12 лицам оккупанты отказали в пропуске, мотивируя отсутствием достаточных оснований.

С территории оккупированного Крыма пропущены 108 человек. Все они будут проходить самоизоляцию с помощью приложения "Дий вдома"", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что постановлением правительства № 480 внесены изменения в документы, регламентирующие порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Согласно этим изменениям во время карантина пограничники отказывают в выезде из временно оккупированной территории Украины лицам, не дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома".

Напомним, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что работа контрольно-пропускных пунктов на административной границе с аннексированным Крымом возобновится с 15 июня.

Крым граница КПВВ МВД работа
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