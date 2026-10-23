Украина получила от Дании более 50 тысяч боеприпасов для истребителей F-16
Дания в ускоренном режиме поставила Украине более 50 000 боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минобороны Украины.
Дания оперативно отреагировала на запрос Украины о дополнительных боеприпасах, необходимых для усиления ПВО.
Отмечается, что украинские пилоты уже используют эти боеприпасы для уничтожения реактивных ударных беспилотников.
F-16 является одним из самых эффективных средств противодействия реактивным "Шахедам", поэтому для их перехвата важно поддерживать достаточные запасы боеприпасов.
Напомним, ранее сообщалось, что до конца 2026 года Бельгия передаст Украине три истребителя F-16.
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