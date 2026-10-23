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23 октября 2026, 12:44

"Филин" преодолевает до 1200 км: ГУР раскрыло детали новой российской ракеты

23 октября 2026, 12:44
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Фото: ГУР
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Главное управление разведки опубликовало интерактивную 3D-модель новой российской крылатой ракеты "Филин", а также информацию о ее конструкции и электронных компонентах

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает RegioNews.

По данным украинской разведки, Россия начала применять данную ракету в конце лета 2026 года.

В ГУР отмечают, что Филин является частью тенденции российского военно-промышленного комплекса к созданию относительно дешевых средств воздушного нападения с реактивными двигателями и наземным запуском.

Какие характеристики имеет ракета "Филин"

По информации ГУР, ракета имеет фюзеляж из композиционных материалов – угле- и стеклопластика. Ее длина составляет 3,5 метра, а размах крыльев – три метра. Отдельные элементы конструкции изготовлены с помощью 3D-печати.

Основные характеристики ракеты:

  • Заявленная максимальная скорость: до 800 км/ч.
  • Заявленная дальность полета: до 1200 км.
  • Высота полета: от сверхнизких высот до 6 км.
  • Масса боевой части: 50 или 100 кг.
  • Способ запуска: из наземной пусковой установки с помощью порохового ускорителя.

Указанные скорость и дальность приведены по данным противника.

По результатам исследования, бортовое оборудование ракеты производит российское ООО "ПЛАЗ". Это предприятие также привлечено к производству беспилотников "Гарпия", в частности, модификаций на базе "Герани-2".

В ГУР установили, что блоки "Филина" и "Гарпии" имеют подобную компоновку и маркировку. Для целей ракета использует инерциальную навигационную систему китайского производства и 16-канальную систему "Комета".

Электронная компонентная база "Филина" подобна той, которую применяют в других российских ракетах и беспилотниках. В то же время разведка отмечает значительную часть иностранных деталей: среди идентифицированных компонентов – 35 американских и 22 китайских.

Также в конструкции используются унифицированные технические решения для различных блоков и плат.

Несмотря на использование иностранных электронных компонентов, двигатель ракеты – российское производство. Речь идет о R500, который производит ООО "Рейнольдс".

По данным ГУР, аналогичный двигатель ранее идентифицировали в крылатых авиационных ракетах С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром".

Напомним, ранее ГУР обнародовало разбор новой версии российских реактивных БПЛА "Герань-4", которые враг начал применять осенью этого года. Среди ключевых обновлений – новая навигация.

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