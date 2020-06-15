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15 июня 2020, 16:25 7

Минздрав обнародовал перечень стран "красной зоны"

15 июня 2020, 16:25 7
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В "красный" список Минздрава попали полсотни стран с высокой инцидентностью COVID-19
В "красный" список Минздрава попали полсотни стран с высокой инцидентностью COVID-19
Фотоь из открытых источников
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Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 относятся к «красной» и «зеленой» зонам.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Во время карантинных ограничений пропуск лиц из-за рубежа осуществляется в зависимости от того насколько распространенное заболевание COVID-19 в стране выбытия, сообщают пограничники.

Согласно решению Правительства Украины, государствами со значительным распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

В частности, в "красную" зону попали США, Великобритания, Швеция, Армения, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, ОАЭ, Испания, Италия, Франция, Канада, Молдова.

Украину в Министерстве отнесли к "зеленой" зоне – 37 больных на 100 тысяч населения.

Напомним, постановлением Кабинета Министров Украины от 12 июня 2020 г. № 480 предусмотрено, что пересечение государственной границы лицом, которая прибыло из государства со значительным распространением COVID-19, является основанием для обсервации этого лица.

Обсервации не подлежат лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действий дома".

пограничники граница авиасообщение Минздрав обсервация самоизоляция зеленая зона красная зона
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