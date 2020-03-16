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16 марта 2020, 10:24 11

В Луганской области подозрение на коронавирус не подтвердилось

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16 марта 2020, 10:24 11
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По состоянию на 16 марта в Луганской области 1 подозрение на COVID-19 не подтвердилось
Фото: pixabay.com
По состоянию на 16 марта в Луганской области 1 подозрение на COVID-19 не подтвердилось

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент здравоохранения Луганской облгосадминистрации.

Обследование проводилось вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины (г. Киев).

Напомним, 13 марта в Луганской области было зафиксировано первое подозрение на коронавирус.

Всего в мире зарегистрировано 169 тысяч 385 случаев заражения коронавирусом.

В Украине по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.

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