В Луганской области подозрение на коронавирус не подтвердилось

По состоянию на 16 марта в Луганской области 1 подозрение на COVID-19 не подтвердилось

Фото: pixabay.com

По состоянию на 16 марта в Луганской области 1 подозрение на COVID-19 не подтвердилось

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент здравоохранения Луганской облгосадминистрации. Обследование проводилось вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины (г. Киев). Напомним, 13 марта в Луганской области было зафиксировано первое подозрение на коронавирус. Всего в мире зарегистрировано 169 тысяч 385 случаев заражения коронавирусом. В Украине по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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