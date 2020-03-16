Больных коронавирусом в мире стало больше, чем в Китае

В мире со времени появления коронавируса зарегистрировали 169 тысяч 385 случаев заражения. Из них только 81 тысяча в Китае

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В мире со времени появления коронавируса зарегистрировали 169 тысяч 385 случаев заражения. Из них только 81 тысяча в Китае

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на карту распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

По данным центра, в целом от Covid-19 вылечились 77 тыс. 257, умерли 6513.

В частности, за минувшие сутки в Китае заболели коронавирусом 26 человек. Вместе с тем, из больниц выписали 1357, умерли – 10.

В Италии за это время количество тех, кто выздоровел и умер почти сравнялось, 369 и 368 человек соответственно. Заразились 3590 людей.

После Италии по числу выявленных инфицированных за сутки, идут Испания и Германия: 1407 и 1210 случаев. Ни одного случая выздоровления не зарегистрировано. Кроме того, в Испании умерли 94 человека, в Германии – 2.

В Иране также темпы распространения болезни очень стремительные: за сутки подтвердили 1209 случаев. Однако тех, кто преодолел вирус также много – 1631 человек за сутки. Умерли 113 человек.

В Швейцарии обнаружили 841 инфицированного, в США – 773, Австрии – 205, Бельгии – 197, Голландии – 176, Норвегии – 131, Греции – 103. Во всех этих странах, кроме Швейцарии, за сутки не зафиксировали ни одного человека, которые вылечились.

Также впервые Covid-19 подтвердили в Центральноафриканской Республике, Конго, Экваториальной Гвинее и в частично признанной Республике Косово.

Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

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