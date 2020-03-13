В Луганской области зафиксировано первое подозрение на коронавирус

В Луганской области первый случай подозрения на COVID-19 зафиксирован в Северодонецке

Фото: pixabay.com

В Луганской области первый случай подозрения на COVID-19 зафиксирован в Северодонецке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент здравоохранения Луганской облгосадминистрации. По информации источника, человек изолирован, находится под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное. "Определены все контактные, они находятся в самоизоляции под медико-санитарным надзором", - добавили в Департаменте.

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