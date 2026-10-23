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23 октября 2026, 21:20

На Житомирщине мужчина убил свою сожительницу

23 октября 2026, 21:20
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Фото: Национальная полиция
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Злоумышление произошло в поселке Черняхов. Жертвой стала 44-летняя женщина

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

21 октября правоохранителям сообщили о смерти 44-летней местной жительницы. Оказалось, что к этому причастен ее 38-летний сожитель. Когда они во время застолья с алкоголем повздорили, он нанес ей несколько ударов ножом. В результате ранения женщина умерла.

"Сын женщины, который в это время также находился в квартире, поняв, что случилось, позвал на помощь соседа. Тот уже сообщил о происшествии медикам и полицейским", - говорят в полиции.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре 14-летний парень жестоко убил у банкомата мать двух малолетних детей. Мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.

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