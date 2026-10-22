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22 октября 2026, 17:47

Застрелил супругов и угнал их авто: во Львовской области суд оставил убийцы пожизненное заключение

22 октября 2026, 17:47
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Фото: прокуратура Львовской области
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Апелляционный суд оставил по-прежнему приговор 38-летнему жителю Львовщины, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство супругов близ Лопатина

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает RegioNews.

По данным следствия, в конце сентября 2024 года мужчина проник через окно в дом односельчанина и похитил из сейфа охотничье гладкоствольное ружье с патронами. Также он забрал камуфляжный костюм, бинокль, мобильные телефоны, нож, военную аптечку, налобный фонарик, продукты и алкоголь.

В начале октября, воспользовавшись похищенным оружием, мужчина убил супругов в их доме вблизи Лопатина Шептицкого района.

Вечером нападающий вошел в дом и на кухне дважды выстрелил в голову 48-летней женщине. Выйдя из дома, он увидел, что вернулся 51-летний хозяин. Мужчина тоже выстрелил ему в голову. Оба потерпевших погибли на месте.

После убийства нападающий забрал продукты, алкоголь и кошелек погибшего, в котором находились евро, доллары, злотые и гривны. Затем он сел в автомобиль супругов и скрылся.

На следующее утро зять погибших, не сумев связаться с ними, приехал проверить, что произошло. Он нашел родственников мертвыми и вызвал полицию.

После преступления мужчина около месяца скрывался от правоохранителей. В ноябре 2024 года его разыскали на территории Волынской области. Во время задержания он пытался застрелиться, однако медики спасли его жизнь.

Мужчину обвиняли в умышленном убийстве двух людей по корыстным мотивам, краже и незаконном завладении транспортным средством.

В феврале 2026 года суд первой инстанции назначил ему пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Осужденный обжаловал приговор и просил назначить дополнительную судебно-психиатрическую экспертизу, пытаясь добиться признания его невменяемым.

Однако при рассмотрении дела в апелляционном суде мужчина уже просил смягчить наказание и заменить пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.

Апелляционный суд отклонил жалобу защиты и оставил приговор по-прежнему. Решение вступило в законную силу, сообщили в прокуратуре.

Напомним, столичные правоохранители задержали нападающего , забившего до смерти охранника спортивной базы на Трухановом острове. Нападающий металлической трубой несколько раз ударил мужчину по голове и продолжил избивать даже когда тот упал на землю.

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