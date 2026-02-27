10:58  27 февраля
Не дожил 9 дней до двухлетия: в Полтаве будут судить мать погибшего мальчика
08:37  27 февраля
День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство
08:22  27 февраля
В Черновцах задержали двух несовершеннолетних за поджог грузовика
27 февраля 2026, 11:12

На Бали найдены человеческие останки: полиция проверяет связь с пропавшим украинцем Комаровым

27 февраля 2026, 11:12
Фото: kumparannew
На пляже Кетевел в округе Гианьяр (Бали) найдены расчлененные человеческие останки – голова, части туловища, ноги и внутренние органы

Об этом сообщают телеграммы-каналы со ссылкой на индонезийские СМИ, передает RegioNews.

Отмечается, что тело находилось в стадии сильного разложения. По предварительным данным, смерть наступила более трех дней назад. Установить личность и пол погибшего визуально пока невозможно.

Полиция Бали проводит ДНК-экспертизу для определения личности. Для сравнения взят образец ДНК от матери гражданина Украины Игоря Комарова, ранее предположительно похищенного 15 февраля в районе Джимбарана. На данный момент нет подтверждения, что найденные останки принадлежат ему.

На одной из частей тела обнаружена татуировка с римскими цифрами, однако его принадлежность Комарову также не подтверждена. Все останки доставлены в больницу Денпасара для дальнейшего исследования.

Полиция продолжает осмотр места происшествия и поиск возможных других частей тела.

Как известно, посольство Украины в Индонезии не получало официальных обращений по поводу вероятного похищения сыновей днепровских бизнесменов Игоря Комарова и Ермака Петровского на острове Бали.

Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали

20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов. По сообщениям, одному из заложников якобы удалось скрыться, а другого содержат и применяют физическое насилие.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил, что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра. По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей.

Впоследствии Глагола отметил, что история о похищении двух украинцев на Бали вызывает ряд вопросов. По его словам, ни украинские правоохранительные органы, ни местные индонезийские медиа не сообщали об инциденте, который нетипичен для происшествия такого масштаба.

Открытые источники также не содержали никаких публикаций о требовании выкупа в 10 миллионов долларов или спецоперации полиции Бали.

Глагола предположил, что событие могло быть "информационной постановкой", а его распространение связало с активностью в соцсетях девушки одного из фигурантов. По его словам, в цифровую эпоху громкие скандалы часто используются для увеличения аудитории и создания вирусного эффекта.

МИД отреагировал на вероятное похищение украинцев на Бали: что сообщили
26 февраля 2026, 13:15
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
