17 марта 2026, 18:45

Убийство Игоря Комарова на Бали: Интерпол назвал имена подозреваемых

Фото: из открытых источников
Индонезия подала подозреваемых по делу Игоря Комарова в международный розыск. В ведомстве назвали их имена

Об этом сообщает Интерпол, передает RegioNews.

Речь идет о пяти лицах: украинцах Денисе Галушко, Романе Мельнике и Василии Немеше, а также граждане РФ Николае Петрике и гражданине Казахстана Владиславе Аханове. Их подозревают в похищении, вымогательстве и убийстве Игоря Комарова.

Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали

20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил , что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра.

По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей. Его пытали и потребовали за него 10 миллионов долларов выкупа.

По информации источников, похищение могло произойти из-за фотографии с геолокацией, которую опубликовала в социальных сетях девушка потерпевшего, блоггер Ева Мишалова.

Позже в интернете появились видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Игоря Комарова, будто признает свое участие в так называемых "днепровских офисах". В записях он утверждал, что за безопасность этих офисов отвечал Александр Петровский (Нарек), получая за это по 15 тысяч долларов ежемесячно из каждого офиса.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
