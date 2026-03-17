Убийство Игоря Комарова на Бали: Интерпол назвал имена подозреваемых

Индонезия подала подозреваемых по делу Игоря Комарова в международный розыск. В ведомстве назвали их имена

Об этом сообщает Интерпол, передает RegioNews.

Речь идет о пяти лицах: украинцах Денисе Галушко, Романе Мельнике и Василии Немеше, а также граждане РФ Николае Петрике и гражданине Казахстана Владиславе Аханове. Их подозревают в похищении, вымогательстве и убийстве Игоря Комарова.

Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали

20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил , что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра.

По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей. Его пытали и потребовали за него 10 миллионов долларов выкупа.

По информации источников, похищение могло произойти из-за фотографии с геолокацией, которую опубликовала в социальных сетях девушка потерпевшего, блоггер Ева Мишалова.

Позже в интернете появились видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Игоря Комарова, будто признает свое участие в так называемых "днепровских офисах". В записях он утверждал, что за безопасность этих офисов отвечал Александр Петровский (Нарек), получая за это по 15 тысяч долларов ежемесячно из каждого офиса.