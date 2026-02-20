21:39  20 февраля
В Киевской области построят сотни домов для переселенцев
16:11  20 февраля
Во время боевого задания в Сумской области погиб известный украинский спортсмен
15:24  20 февраля
На выходных в Украине ожидается до 16 градусов мороза
20 февраля 2026, 19:32

На Бали чеченцы похитили сыновей украинских криминальных авторитетов

20 февраля 2026, 19:32
иллюстративное фото: из открытых источников
Выходцы из Чечни угнали сыновей двух криминальных авторитетов. Речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комаровском

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ракурс.

Как отмечается, первому удалось скрыться, а второй до сих пор остается у похитителей. Известно, что заложника пытают и требуют от родителей 10 миллионов долларов.

По информации некоторых источников, похищенные Ермак Петровский и Игорь Комаровский могут быть причастны к деятельности пресловутых колл-центров, "разводящих на деньги" граждан Российской Федерации.

Как сообщалось, украинская певица Анна Тринчер во время отпуска на Бали вынуждена была обратиться за медицинской помощью. Артистку укусило неизвестное насекомое.

