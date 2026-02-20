На Бали чеченцы похитили сыновей украинских криминальных авторитетов
Выходцы из Чечни угнали сыновей двух криминальных авторитетов. Речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комаровском
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ракурс.
Как отмечается, первому удалось скрыться, а второй до сих пор остается у похитителей. Известно, что заложника пытают и требуют от родителей 10 миллионов долларов.
По информации некоторых источников, похищенные Ермак Петровский и Игорь Комаровский могут быть причастны к деятельности пресловутых колл-центров, "разводящих на деньги" граждан Российской Федерации.
Как сообщалось, украинская певица Анна Тринчер во время отпуска на Бали вынуждена была обратиться за медицинской помощью. Артистку укусило неизвестное насекомое.
