Ножом в шею: в Киевской области женщина убила своего сожителя

Фото: Национальная полиция

В Киевской области женщину задержали по подозрению в убийстве. Жертвой стал ее сожитель

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, произошла ссора между парой. 63-летний мужчина бросил в сторону сожительницы нож. После этого женщина подняла с пола нож и нанесла им удар в шею своему сожительнице. От полученной травмы погиб на месте.

51-летнюю женщину задержали. Она получила подозрение.

Напомним, ранее в Днепре 14-летний парень жестоко убил у банкомата мать двух малолетних детей. Мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.