Ножом в шею: в Киевской области женщина убила своего сожителя
В Киевской области женщину задержали по подозрению в убийстве. Жертвой стал ее сожитель
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, произошла ссора между парой. 63-летний мужчина бросил в сторону сожительницы нож. После этого женщина подняла с пола нож и нанесла им удар в шею своему сожительнице. От полученной травмы погиб на месте.
51-летнюю женщину задержали. Она получила подозрение.
Напомним, ранее в Днепре 14-летний парень жестоко убил у банкомата мать двух малолетних детей. Мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.
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