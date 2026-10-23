Студенты за 7 тысяч "зелеными": в Харьковской области разоблачили схему уклонения от мобилизации

Фото: прокуратура

В Харькове разоблачили предпринимателя, организовавшего незаконную схему. Он предлагал фиктивную учебу и отсрочку от мобилизации своему знакомому

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Предприниматель убеждал знакомого, что имеет связи в учебном заведении и в ТЦК, и может помочь получить фиктивное обучение и отсрочку от мобилизации. За свою "помощь" организатор схемы просил 7 тысяч долларов. Впоследствии он направил "клиенту" справку о его зачислении в учебное заведение и потребовал срочную оплату - 4 тысячи долларов.

Задержан злоумышленник уже возле здания ТЦК, где он получил еще 3 тысячи долларов.

"Прокурор в суде будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.