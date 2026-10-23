В Одесской области разоблачили контрабанду на 7 миллионов

Фото: Госпогранслужба

В Одесской области пограничники разоблачили контрабанду в Румынию. В коробках из-под мороженого на самом деле перевозили не мороженое.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

В прошлом году пограничники прекратили схему контрабанды в Румынию. Оказалось, что в контейнерах из-под мороженого злоумышленники перевозили сигареты и алкоголь. Всего товара было более чем на 7 миллионов гривен. Организатором схемы оказался 35-летний одессит.

Теперь суд вынес приговор. Мужчина назначили наказание в виде штрафа в размере почти 1,4 млн. грн. с лишением права заниматься экспортной деятельностью сроком на один год.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.