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23 октября 2026, 22:27

Украина, США и Россия планируют трехстороннюю встречу в первой половине ноября, — Зеленский

23 октября 2026, 22:27
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Фото: Владимир Зеленский
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Украина, США и Россия договорились провести трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд первой половины ноября. В то же время, проведение переговоров зависит от позиции Москвы, а для продвижения дипломатического процесса Киев рассчитывает на дальнейшее давление Вашингтона на Россию

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления в Hudson Institute, передает RegioNews .

По словам главы государства, он и его команда обсудили с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером результаты встреч в Осло и Санкт-Петербурге, а также возможность продвижения дипломатии в ноябре.

"Мы договорились провести трехстороннюю встречу - Украина, Америка и Россия - на уровне команд. Планируем встретиться в первой половине ноября", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинская сторона готова к переговорам в любой день. В то же время он напомнил, что Киев ожидал такой встречи еще в октябре, однако, по его словам, российская сторона нашла причину, чтобы избежать переговоров.

Зеленский также заявил о необходимости совместной работы с США, Европой и другими партнерами, чтобы обеспечить продвижение переговорного процесса. По его мнению, немаловажную роль в этом должно играть дальнейшее давление Вашингтона на Москву.

"Могут ли они состояться без Америки или без американского давления на Россию? Наверное, нет. Именно поэтому мы очень рассчитываем на то, что Америка и дальше будет держать этот вопрос в приоритете на всех уровнях", — подчеркнул президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что после переговоров на техническом уровне следует перейти к встрече лидеров Украины, США и России. По его словам, только на самом высоком уровне можно решить ключевые вопросы.

Напомним, по мнению аналитиков Ukraine Facility Platform, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины являются частью комплексной кампании, направленной не только на разрушение энергосистемы, но и давление на украинские власти и международных партнеров.

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