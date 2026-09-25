"Ракета у нас попала": Наталья Денисенко показала кадры у ее дома

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Россияне в очередной раз атаковали столицу. В частности – Подольский район, где живет известная актриса Наталья Денисенко

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Наталья Денисенко рассказала, что российский снаряд упал в пешеходной зоне между церковью и роддомом.

"Сегодня утром едва встала. Ракета возле нас попала в пешеходную зону между роддомом и церковью", - говорит актриса.

Также об этом рассказал ее бывший муж, актер Андрей Фединчик. Он опубликовал фото сожженных автомобилей и рассказал, что именно в этом роддоме родился их сын Андрюша.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска совершили очередную атаку на Киев. В результате ударов зафиксированы разрушения и пожары в трех районах города. Погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения.