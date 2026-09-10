Муж актрисы Наталки Денисенко признался, сколько он зарабатывает

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Юрий Ярошенко рассказал, что раньше имел свой бизнес. Это была сеть магазинов инструментов Черкасской области. Однако впоследствии он решил это продать. Пока он зарабатывает на деятельности в соцсетях. По его словам, это может быть около 3-3,5 тысяч долларов. Деньги по продаже бизнеса мужчина реинвестировал.

"Я зарабатываю на рекламе в Instagram. И наш бизнес сейчас привязан к рекламированию в Instagram. Это привычное дело. Могу сказать четко, сколько я трачу. У меня есть дети, обязательства и сейчас мы съехались с Наталкой. Это в среднем от 100 до 150 тысяч. С заработком бывает по-разному: может быть меньше, а бывает и больше, конечно", - говорит Ярошенко.

Напомним, ранее Юрий Ярошенко рассказал, почему он не на фронте. По словам мужа Наталки Денисенко, он признан непригодным к военной службе.