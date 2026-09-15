Ведучий Тімур Мірошнниченко зізнався, скільки він заробляє

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Ведучий Тімур Мірошниченко розповів, з чого складається його прибуток. За його словами у нього середньостатистична зарплата

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Тімур Мірошниченко розповів, що він працює як фізична особа підприємець. Він зазначив, що є постійним ведучим Суспільного. За його словами, він отримує "середньостатистичну ринкову зарплатню".

"Там ринкова зарплата середньостатистична", - каже ведучий.

Журналісти дізнались, що у Суспільного немає однієї фіксованої зарплати для всіх ведучих. Зарплата ведучих програм може варіюватися від 26 200–71 700 гривень на місяць, а от у провідних ведучих — від 36 000 до 305 500 гривень на місяць до сплати податків.

Нагадаємо, раніше чоловік акторки Наталки Денисенко розповів, скільки він заробляє. За його словами, сума може відрізнятись щомісяця.