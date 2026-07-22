На фронте погиб известный украинский актер

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Стало известно о смерти известного украинского актера. Многим зрителям он известен по ленте "Герой нашего времени"

Об этом сообщает "Общественное", передает RegioNews.

О гибели украинского актера и военного Евгения Бушмакина сообщила режиссер Тоня Ноябрева. Она рассказала, что трагедия произошла во время военной службы. Детали пока неизвестно. Актеру было всего 45 лет.

"Он не умел воевать. Он любил людей и очень хотел видеть сына", - говорит режиссер.

Она добавила, что Евгения Бушмакина мобилизовали у его дома, после чего он служил в штурмовой бригаде.

Справка. Дебютом Евгения Бушмакина в кино стал короткий мэтр "День Независимости". Впоследствии он сыграл в фильме "Герой моего времени": за эту роль он был номинирован на кинопремию "Золотая волчок" в категории "Лучший актер". Также он сыграл в ленте "Все будет хорошо".