Відомий український актор загинув на фронті

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Стало відомо про загибель відомого українського актора і музиканта. Уже у вівторок, 15 вересня, відбудеться прощання

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Стало відомо, що на фронті загинув актор і музикант Костянтин Слободенюк. Йому було лише 43 роки.

Деталі смерті не повідомляються. Прощання відбужеться 15 вересня о 12:30 у Катерининській церкві в Чернігові, звідки артист родом.

У Чернігові Костянтин Слободенюк працював у театрі та філармонії. Зокрема, він відомий глядачам за постановкою "Тиловий Що?Денник", яка розповідає про початок повномасштабної війни. У травні 2014 року артист мобілізувався. 2 роки і 3 місяці він служив у війську.

Нагадаємо, раніше на фронті загинув відомий український актор Євген Бушмакін. Його дружина розповіла, що його мобілізували прямо біля будину.