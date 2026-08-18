"Знаю хто замовник": екс-чоловік Олени Тополі розповів, що знає про її злите секс-відео

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Раніше Олена Тополя прямо говорила про те, що Вадим Лисися не є учасником секс-скандалу. Тепер продюсер сам прокоментував ситуацію. За його словами, він знає дуже багато про це.

"Я її підтримав. Не можу публічно для неї щось зробити, бо в цьому немає ніякого сенсу. Вона сама повинна це все розгрібати. Я дуже багато знаю про цю ситуацію, в мене є зв'язки. Знаю, хто замовник, як це все відбувалося. Те, що вона каже в інтерв'ю, це абсолютна правда, не називаючи імен", - каже Вадим Лисиця.

Нагадаємо, журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення. Згодом співачка зізнавалась, що це вплинуло на її емоційний стан.