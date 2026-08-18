Наречений Лесі Нікітюк переніс операцію

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Дмитро Бабчук переніс операцію на носі. Що саме сталось і яка це була операція, наречений Лесі Нікітюк не уточнив. Проте військовий уже показав фото з лікарняної палати та повідомив із гумором, що "лапку полагодили", а скоро він повинен повертатись на службу.

Слід зазначити, що Дмитро Бабчук захищає Україну з 2016 року. Зокрема, він служив у 35-й бригаді морської піхоти, в окремому підводному протидиверсійному загоні та в 73-му морському центрі спеціальних операцій. Де він служить зараз - він не розголошує.

Нагадаємо, влітку минулого року Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.