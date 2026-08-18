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18 серпня 2026, 00:55

Наречений Лесі Нікітюк переніс операцію

18 серпня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Військовий Дмитро Бабчук переніс операцію на нозі. Наречений ведучої Лесі Нікітюк показав, як він виглядає після операції

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Дмитро Бабчук переніс операцію на носі. Що саме сталось і яка це була операція, наречений Лесі Нікітюк не уточнив. Проте військовий уже показав фото з лікарняної палати та повідомив із гумором, що "лапку полагодили", а скоро він повинен повертатись на службу.

Слід зазначити, що Дмитро Бабчук захищає Україну з 2016 року. Зокрема, він служив у 35-й бригаді морської піхоти, в окремому підводному протидиверсійному загоні та в 73-му морському центрі спеціальних операцій. Де він служить зараз - він не розголошує.

Нагадаємо, влітку минулого року Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.

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