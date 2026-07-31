Звезда МастерШеф признался, сколько денег тратит на продукты

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Звезда 13 сезона МастерШеф, блоггер Дмитрий Чикало рассказал о своих доходах. Он объяснил, сколько денег у него уходит на продукты

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

В холодильнике кулинара овощи, кисломолочный творог, зелень, а также шоколад, сладости, колбасу, кетчупы, алкоголь, фрукты и остатки готовых блюд. По словам Дмитрия Чикало, он постоянно создает контент о кулинарии, но не делает дома большие запасы пищи.

"Я могу приготовить себе пасту и есть ее на завтрак, обед и ужин. Нет такого, что все разложено по боксам", - говорит повар.

Поскольку он покупает продукты не только для себя, но и для создания контента по рецептам, у него уходит на это 25-30 тысяч гривен в месяц. По словам блоггера, продукты для одного видео могут стоить 1,5-2 тысяч гривен. В месяц, рассказал Дмитрий Чикало, он может зарабатывать от 200 тысяч гривен, но это зависит от сезона.

"Очень досадно, что в нашей стране работа блоггера обесценивается. Думают, что ты просто стоишь, улыбаешься, нанимал видео и выложил. Если кажется, что это так легко и блоггеры много зарабатывают – берите телефон, снимайте и пробуйте сами", - говорит Дмитрий.

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