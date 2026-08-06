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06 августа 2026, 01:35

Певица Даша Астафьева раскритиковала звезд, вместо сборов публикующих фото с вечеринок

06 августа 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Певица Даша Астафьева призналась, что ее раздражает часть шоу-бизнеса, которая игнорирует собрание для военных или акции протеста. По мнению артистки, поддержка важных инициатив сегодня должна быть привычкой

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

"У меня такая отработанная схема. Я публикую сбор, а в следующей stories прошу вернуться и задонатить. Я просто ежедневно просыпаюсь и делаю для других людей эту работу. Потому что знаешь, мы утонем скоро в премьерах клипов, новых шоу, не поддерживая собрания и не рассказывая важные события", - говорит Даша.

Певица призналась, что ее задел тот факт, что среди протестующих она почти не видит представителей шоубизнеса. Вместо этого она видит в коллеге фотографии с бокалами шампанского.

"Пять лет я не могу понять, как люди до сих пор не воспроизвели это в себе. Мы должны делать свою работу. Нормальные люди подтянутся. Эти люди, как были деганами, так и остались", - говорит певица.

Даша Астафьева призналась, что именно гражданская позиция стала для нее своеобразным маркером того, кто заслуживает оставаться рядом.

Справка. Даша Астафьева – украинская певица, модель. После начала полномасштабной войны она присоединилась к волонтерскому движению, которое помогает украинской армии. Осенью 2022 года она запустила приложение по озвучиванию аудиокниг на украинском языке. Впоследствии она призналась, что основателем проекта ее любимый.

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