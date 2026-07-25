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25 июля 2026, 00:35

Украинская актриса Антонина Хижняк внезапно попала в больницу

25 июля 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Украинская актриса Антонина Хижняк попала в больницу. Она рассказала, в каком она сейчас состоянии

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам актрисы, ей диагностировали острый назофарингит и тубоотит, а также воспаление барабанной перепонки. Теперь Анонина Хижняк занимается своим здоровьем. В частности, ей сейчас нужно максимально беречь голос.

"Острый назофарингит, острый тубоотит слева и воспаление барабанной перепонки. Лечусь, извините, ближайшие дни "голосовой режим", так что разговорных стороз пока не будет, на звонки тоже не отвечаю", - говорит актриса.

Напомним, ранее актриса Антонина Хижняк рассказывала, что попала под обстрел во время съемок. По словам артистки, тогда снималась новогодняя комедия. Вся команда испугалась звуков взрывов. При этом она добавила, что любовь к профессии помогает держаться.

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