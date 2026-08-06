Звезда МастерШеф Лиза Глинская после обстрела Киева обратилась к россиянам

Фото из открытых источников

Известная шеф-поварешка Лиза Глинская поделилась своими переживаниями из-за недавнего обстрела столицы. По ее словам, всю ночь вокруг пылали пожары

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Кулинарка рассказала, что во время атаки врага у нее в доме стены "ходили ходуном". Она призналась, что у нее нервная система уже не выдерживает такого напряжения.

"Появилось ощущение, что на нас охотятся, ощущение, что дом из картона – трясет, вокруг все горит. ПВО сбивает шахеды. Пулеметная очередь, взрывы… Сегодня моя психика не выдерживает", – говорит Лиза Глинская.

Кулинарка также обратилась к россиянам и пожелала им почувствовать то, что они делают с украинцами:

При этом ехать за границу Лиза Глинская не собирается.

"Пожалуйста, не пишите мне: "Уезжай". Я дома! Слава Украине, ее Героям и украинцам! Несокрушимые", - говорит она.

Напомним, ранее актриса Антонина Хижняк рассказывала, что попала под обстрел во время съемок. По словам артистки, тогда снималась новогодняя комедия. Вся команда испугалась звуков взрывов. При этом она добавила, что любовь к профессии помогает держаться.