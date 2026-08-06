Актриса Елена Светлицкая после обстрела Киева впервые заговорила о выезде за границу

Фото из открытых источников

Актриса Елена Светлицкая призналась, что очередной обстрел столицы очень ее испугал. Она отметила, что впервые с 2022 года она испытала желание вывезти детей за границу

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Елена Светлицкая рассказала, что ракеты почти пролетали над ее домом. По словам артистки, она испытала желание уехать.

"Сегодня впервые за всю войну я испытала острое желание защитить своих детей и покинуть страну. Никогда не думала, что скажу это вслух. Я так люблю свою родную землю. Так люблю свою семью. Людей", - откровенно призналась актриса.

Она добавила, что постоянно думает о том, как спасать детей в случае прямого попадания и сможет ли физически вынести двоих сонных детей на руках.

"Хороша ли я мама, что выбираю жить в этой стране при всем? Не представляю нас в другом месте. А вдруг там сердце будет биться еще чаще, чем здесь?" – рассуждает актриса.

Напомним, ранее в результате обстрела также пострадал дом, в котором с семьей живет семья актрисы Елены Кравец.