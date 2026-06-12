Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя откровенно признался, имеет ли отношения после развода

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Музыкант Тарас Тополя рассказал, изменилась ли его личная жизнь после развода. Он отметил, что в будущем может влюбиться

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Тарас Тополь отметил, что пока он не готов к серьезным отношениям. При этом он считает, что, возможно, в будущем он снова влюбится. Однако сейчас для этого эта тема неактуальна.

"Этот кластер сломан. Как мужчина, как потенциальный партнер для кого-то в долгосрочных отношениях я вышел из строя. А там увидим", - говорит артист.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным. Впоследствии Елена Тополя рассказывала, были ли у нее мысли о воссоединении с экс-супругом.