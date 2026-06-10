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10 июня 2026, 23:30

Известная украинская певица оказалась в больнице: что произошло

10 июня 2026, 23:30
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Фото из открытых источников
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Украинская певица Миша Романова удивила внезапными фото из больницы. Она рассказала, что с ней произошло

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Миша Романова призналась, что уже второй день находится в больнице. Однако оказалось, что с артисткой все хорошо. Причиной ее визита к врачам стало обследование.

"Со мной все хорошо, не волнуйтесь, а то я, пожалуй, вас всех испугала. Я нахожусь в клинике на обследовании. Это просто плановое обследование, ничего страшного. Здесь я нахожусь уже второй день. Просто уже надо этот "ретромобиль отремонтировать", поэтому да. В целом, все хорошо. Меня здесь кормят, берут анализы, своя палата, все шикарно", – говорит певица.

Напомним, ранее певица Камалия рассказала, что ее забрала "скорая помощь" из-за обострения давней болезни. Звезда была вынуждена срочно обращаться к врачам.

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