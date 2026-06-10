Известная украинская певица оказалась в больнице: что произошло
Украинская певица Миша Романова удивила внезапными фото из больницы. Она рассказала, что с ней произошло
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Миша Романова призналась, что уже второй день находится в больнице. Однако оказалось, что с артисткой все хорошо. Причиной ее визита к врачам стало обследование.
"Со мной все хорошо, не волнуйтесь, а то я, пожалуй, вас всех испугала. Я нахожусь в клинике на обследовании. Это просто плановое обследование, ничего страшного. Здесь я нахожусь уже второй день. Просто уже надо этот "ретромобиль отремонтировать", поэтому да. В целом, все хорошо. Меня здесь кормят, берут анализы, своя палата, все шикарно", – говорит певица.
Напомним, ранее певица Камалия рассказала, что ее забрала "скорая помощь" из-за обострения давней болезни. Звезда была вынуждена срочно обращаться к врачам.