Певица Елена Тополя призналась, хотела ли примириться с экс-супругом после развода

Не так давно Елена и Тарас Тополи подтвердили свой развод. Вместе они продолжают воспитывать двух сыновей и дочь

В сети ходили слухи, что Елена Тополь в браке изменяла. Певица это категорически отрицала. Также она рассказала, были ли у нее мысли о возобновлении романтических отношений с бывшим мужем.

"Нет (не было намерений сойтись - ред.)", - коротко сказала Елена.

Она добавила, что сам Тарас тоже не делал шагов к примирению. По ее словам, о воссоединении не может быть и речи.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным.

Также ранее журналистам и блоггерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение.