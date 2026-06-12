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12 червня 2026, 01:35

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя відверто зізнався, чи має стосунки після розлучення

12 червня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Музикант Тарас Тополя розповів, чи змінилось його особисте життя після розлучення. Він зазначив, що в майбутньому може закохатись

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Тарас Тополя зазначив, що наразі він не готовий до серйозних стосунків. При цьому він вважає, що можливо у майбутньому він знову закохається. Проте зараз для цього ця тема неактуальна.

"Цей кластер поламаний. Як чоловік, як потенційний партнер для когось в довготривалих стосунках я вийшов з ладу. А там побачимо", — каже артист.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим. Згодом Олена Тополя розповідала, чи були в неї думки про воз'єднання з екс-чоловіком.

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