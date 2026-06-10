22:20  09 июня
В Киеве выбросили собаку из окна: животное погибло
21:55  09 июня
В Киевской области чиновник торговал бронированием от мобилизации
18:57  09 июня
В Киеве наркоделок прятал "соль" в детских игрушках для отправки по почте
UA | RU
UA | RU
10 июня 2026, 01:35

Певица Lida Lee призналась, какая сумма у нее идет на уход и гардероб.

10 июня 2026, 01:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица Lida Lee призналась, что иногда может быть шопоголиком. Она рассказала, сколько денег она тратит на процедуры красоты

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

На оплату коммунальных услуг Lida Lee тратит около 5 тысяч гривен. При этом на домашний уход и косметологические услуги она может потратить до тысячи долларов (44 тысячи долларов).

Самым дорогим подарком она называет дорожку, которую оплатила своим родителям. Немало денег она тратит на одежду и аксессуары. Только одно украшение в ее гардеробе стоит 2 тысячи долларов.

В то же время, общую сумму своего заработка Lida Lee назвать не может. По ее словам, она постоянно вкладывает деньги в свое творчество.

Справка. Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Украинский ведущий Слава Соломко признался о мечте иметь дом в Барселоне
09 июня 2026, 01:35
Известная украинская певица оказалась в карете "скорой" - что произошло
09 июня 2026, 00:55
Сдает в аренду квартиру в "хрущевке": Сергей Притула объяснил, на какие деньги обеспечивает семью
09 июня 2026, 00:35
Все новости »
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
"Дважды поднимал руку": украинская ведущая призналась о токсичных отношениях
10 июня 2026, 00:55
Украинская блогерша потратила на роды четверть миллиона
10 июня 2026, 00:35
В Украине популярный овощ резко упал в цене
09 июня 2026, 23:55
Инфляция в Украине замедлилась: что больше всего подорожало
09 июня 2026, 23:35
В Закарпатье разоблачили "бизнесмена", который продавал автомобили для ВСУ
09 июня 2026, 22:50
Атака БпЛА на Вольнянск: оккупанты ранили четырех человек, среди них - двое детей
09 июня 2026, 22:46
Массированный удар по Днепропетровщине: семь раненых и десятки вражеских атак
09 июня 2026, 22:22
В Киеве выбросили собаку из окна: животное погибло
09 июня 2026, 22:20
В Киевской области чиновник торговал бронированием от мобилизации
09 июня 2026, 21:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Ягун
Юрий Бутусов
Все блоги »