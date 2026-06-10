Певица Lida Lee призналась, какая сумма у нее идет на уход и гардероб.

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Певица Lida Lee призналась, что иногда может быть шопоголиком. Она рассказала, сколько денег она тратит на процедуры красоты

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

На оплату коммунальных услуг Lida Lee тратит около 5 тысяч гривен. При этом на домашний уход и косметологические услуги она может потратить до тысячи долларов (44 тысячи долларов).

Самым дорогим подарком она называет дорожку, которую оплатила своим родителям. Немало денег она тратит на одежду и аксессуары. Только одно украшение в ее гардеробе стоит 2 тысячи долларов.

В то же время, общую сумму своего заработка Lida Lee назвать не может. По ее словам, она постоянно вкладывает деньги в свое творчество.

Справка. Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.